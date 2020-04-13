Юрист объяснил, как будут штрафовать водителей за езду в период самоизоляции

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13 апреля 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: pixabay.com

Российский адвокат и эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько рассказал об особенностях специальной пропускной системы для водителей автомобилей. Известно, что она начнет действовать с 15 апреля, сообщает kp.ru.

«Сегодня мы все еще может передвигаться по старым ограничениям, но для передвижения с 15-го числа требуется уже наличие именно этого пропуска. И с сегодняшнего дня его уже можно оформлять», - пояснил он в беседе радио «Комсомольская правда».

По его словам, необходимый пропуск лучше оформить заранее, пока нет большого наплыва пользователей.

Радько добавил, что сотрудники ГИБДД тоже могут выписывать протоколы за правонарушения. Он отметил, что в основном штрафуют по статье 6.3 КоАП РФ – за нарушение нормативных актов региональных, связанных с режимом повышенной готовности, где штраф 15 тыс. руб. и реже по статье 318.1 Кодекса Москвы, где штраф 4 тыс. руб., а за передвижение на автомобиле – 5 тыс. руб.

«в Кодексе г. Москвы с 1 апреля внесены поправки, и они позволяют при нарушении этой статьи 318.1, то есть несоблюдение режима самоизоляции … предусмотрено также и задержание транспортного средства, то есть машины уезжают на спецстоянку … хотя в статье написано про всех нарушителей, но вроде бы ее собираются применять не ко всем, а только к тем, кто реально должен быть на карантине», - высказал он, отметив, что выписать протокол могут неоднократно в течение дня.

Радько объяснил, что если человека остановили, но он следует домой, то это однократное нарушение, а если его остановили через время на другом конце Москвы, то протокол могут выписать повторно.

Ранее глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко прокомментировал введение специальной пропускной системы на территории столичного региона.