В Новосибирской области выявили 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

По данным оперативного штаба на 11 утра 25 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 38 пациентов с коронавирусной инфекцией.
В оперативном штабе области сообщают, что 17 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами.
«За пределы региона выезжал один человек, он возвращался в Новосибирск через Москву. 17 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами, по каждому случаю проводится эпидрасследование», – говорится в сообщении.
По данным оперштаба, количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией на 25 апреля составило 247, среди них 12 детей.
В области коронавирус стал причиной четырех смертей.
Ранее сообщалось, что в Якутии среди заразившихся коронавирусом оказался работник ЗАГСа.