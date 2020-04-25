В Новосибирской области выявили 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

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25 апреля 2020, 08:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news.ngs.ru

Приемное отделение госпиталя. Фото: сайт органов исполнительной власти РА

По данным оперативного штаба на 11 утра 25 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 38 пациентов с коронавирусной инфекцией.

В оперативном штабе области сообщают, что 17 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами.

«За пределы региона выезжал один человек, он возвращался в Новосибирск через Москву. 17 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами, по каждому случаю проводится эпидрасследование», – говорится в сообщении.

По данным оперштаба, количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией на 25 апреля составило 247, среди них 12 детей.

В области коронавирус стал причиной четырех смертей.

Ранее сообщалось, что в Якутии среди заразившихся коронавирусом оказался работник ЗАГСа.