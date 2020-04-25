Кампанию по сдаче ОГЭ предлагают начать на неделю раньше намеченного ранее срока

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25 апреля 2020, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]

Экзамен. Фото: сайт Минпросвещения РФ

Кампания по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) может начаться 1 июня и завершиться 31 июля.

С таким предложением вышли Минпросвещения и Рособрнадзор. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится, что ОГЭ по русскому языку и математике проводится с 1 июня, которое выпадает на понедельник, по 31 июля – пятницу. Ранее ведомства планировали начать экзаменационную кампанию для 9-классников 8 июня.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения не собирается менять традиционную школу на дистанционное обучение.