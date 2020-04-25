В Хакасии нетрезвый нарушитель самоизоляции попал в больницу и заразил более 30 человек

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25 апреля 2020, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи. Фото: Pixabay

В травматологическом отделении Абаканской больницы зафиксирован самый крупный в Хакасии очаг заражения коронавирусом. Об этом глава республики Валентин Коновалов сообщил в своем Инстаграм.

«Коронавирус в медучреждение был занесен мужчиной, который по прибытии из Москвы был изолирован дома, а затем, находясь в нетрезвом состоянии, получил травму и был доставлен в больницу. При обращении к врачам он не сообщил о том, что нарушил правила изоляции, которая должна была длиться у него еще несколько дней. В больницу он поступил без признаков респираторного заболевания», – сообщил Коновалов.⠀

По его словам, в республике в общей сложности 151 подтвержденный случай инфицирования COVID-19.

Ранее сообщалось, что Якутии среди заразившихся коронавирусом оказался работник ЗАГСа.