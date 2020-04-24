«Бургер Кинг» подал в отношении Милонова иск на 100 миллионов рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

24 апреля 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News, "Петербургский дневник".

Dmitry Golubovich/Russian Look, Бургер Кинг

Депутат Государственной думы Виталий Милонов рассказал, что сеть "Бургер Кинг" хочет отсудить у него 100 миллионов рублей за то, что он назвал их еду вредной. В своей правоте он уверен.

""Бургер Кинг", видимо, пытается запугать меня как депутата, чтобы я ни в коем случае не говорил правду об их еде", - рассказал парламентарий. По словам Милонова, ""Бургер Кинг" клянчил у правительства российского народные деньги, деньги налогоплательщиков, якобы на собственную поддержку", потому что "иностранная компания вошла в список, неожиданно для многих, предприятий, которые почему-то стали ценными для нашего общества".

Все без исключения эксперты - учёные, медики, даже известнейшие шеф-повара небезосновательно считают, что в "Бургер Кинг" подают очень вредную еду, отмечает Милонов.

В компании возражают: "состав говяжьих котлет для бургеров полностью натуральный, а для поставщиков установлены жесткие критерии по качеству и составу". Судебный иск на Виталия Милонова готовится за нанесение ущерба репутации бренда "Бургер Кинг" и будет подан после окончания карантинных мер.