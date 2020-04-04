Милонов назвал КПРФ потенциальными убийцами пенсионеров

Аргументы Недели → Общество 13+

4 апреля 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с призывом к партии КПРФ принести извинения всем гражданам России в связи с проведением митингов во время пандемии коронавируса.

Коммунистами 17 марта была проведена всероссийская акция, посвященная годовщине референдума о сохранении СССР. На митинги активно зазывали пенсионеров, для которых COVID-19 представляет серьезную угрозу.По мнению Милонова, члены КПРФ является "потенциальными убийцами тех пенсионеров, которые поддались призывам прийти на митинг".

Коммунисты подвергали россиян опасности, пытаясь заработать дополнительные политические очки, заявил депутат NewInform. Произошедшее Милонов охарактеризовал как недальновидные поступки приверженцев КПРФ, чье руководство должно принести извинения гражданам.