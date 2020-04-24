Эпидемиолог: выход из самоизоляции в РФ должен быть поэтапным

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24 апреля 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

pixabay.com, выход

Выход из самоизоляции в России должен быть поэтапным, чтобы не спровоцировать вторую волну коронавируса. Так считает замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов.

Эпидемиолог уточнил на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой с вирусологами, что выходить нужно осторожно, все время анализируя ситуацию, чтобы можно было вернуться "на предыдущую ступень, если ситуация будет ухудшаться". Он отметил, что самое главное - продержаться до 10-12 мая.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин распорядился подготовить свод рекомендаций для россиян по поведению во время майских праздников.