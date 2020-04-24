В Урюпинске из-за болезни сотрудника закрыли акушерское отделение роддома

Власти Урюпинска Волгоградской области приняли решение закрыть акушерское отделение местного родильного дома. Ранее стало известно, что работавший в нем медик заразился коронавирусом.
Акушерское отделение для приема пациенток не будет работать как минимум до 3 мая.
Второе отделение роддома – гинекологическое – продолжает работать в обычном режиме.
В пятница стало известно, что в Волгограде от коронавируса скончался 69-летний житель Урюпинска. По некоторым данным, его могли заразить приехавшие к нему дети.