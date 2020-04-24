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В Урюпинске из-за болезни сотрудника закрыли акушерское отделение роддома

, 19:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

В Урюпинске из-за болезни сотрудника закрыли акушерское отделение роддома
Фото: Pixabay

Власти Урюпинска Волгоградской области приняли решение закрыть акушерское отделение местного родильного дома. Ранее стало известно, что работавший в нем медик заразился коронавирусом.

Акушерское отделение для приема пациенток не будет работать как минимум до 3 мая.

Второе отделение роддома – гинекологическое – продолжает работать в обычном режиме.

В пятница стало известно, что в Волгограде от коронавируса скончался 69-летний житель Урюпинска. По некоторым данным, его могли заразить приехавшие к нему дети.

ДВа

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