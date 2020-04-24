В Волгограде скончался четвёртый пациент с COVID-19

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24 апреля 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru.

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В Волгограде от коронавируса скончался четвёртый пациент. Известно, что мужчина поступил в ГБУЗ «Городская больница № 2» города Волжского из Урюпинского района.

Сообщается: месяц назад к пенсионеру приезжали на выходные внуки, а около двух недель назад — дети. При этом врачам больной умолчал, что у него были гости из столицы. Также у жителя было множество хронических заболеваний. У его родных, на момент посещения пациента, никаких симптомов коронавируса нового типа не было, но они должны будут сесть на обязательный двухнедельный карантин.

Ранее за один день в Соединенных Штатах умерло 2 342 человека. Теперь общее количество скончавшихся от коронавируса в этой стране превысило отметку в 50 тысяч человек.