Около 50 тысяч россиян находятся за границей и ждут возвращения домой

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24 апреля 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Самолет. Фото: Pixabay

По данным Минкомсвязи, в настоящее время около 50 тысяч россиян находятся за границей в ожидании возвращения на родину.

Эти люди с конца марта 2020 года не могут вернуться домой из-за прекращения авиасообщения между Россией и другими странами. Они ждут специальных вывозных рейсов, которые доставят их в домой.

В Минкомсвязи отмечают, что с 7 по 23 апреля всего было выполнено 39 вывозных рейсов – 18 в Москву и Санкт-Петербург и еще 21 рейс в другие регионы России. Также сообщается, что за месяц (с 20 марта по 21 апреля) в Россию удалось вернуть более 170 тыс. граждан.