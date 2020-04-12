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«Везём домой COVID-19» - название канала Минкомсвязи, в котором рассказывают о возвращении россиян, застрявших за границей

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

«Везём домой COVID-19» - название канала Минкомсвязи, в котором рассказывают о возвращении россиян, застрявших за границей

«Везём домой COVID-19» — блестящее название подобрал Минкомсвязи для канала, в котором рассказывается о возвращение россиян, застрявших за границей. Название канала не в бровь, а в глаз.

Умеют люди метко подбирать названия, креативно так получается, и планы «хорошие», шутят пользователи Сети. А еще замечают, что вся нужная людям информация будет размещаться в заблокированным самим же Минкомсвязь Telegram. Если вы думаете, что это фейк, то вот ссылка на официальный Twitter ведомства.

«Федеральная программа "COVID-19 в каждый дом", «Через сколько согласований прошло такое название?», «Как дети, те тоже в дом всякую гадость тащат. А эти тащат даже в запрещенной телеге и похваляются этим в идеологическом враждебном твиттере», - комментируют пользователи Сети.

БИ

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