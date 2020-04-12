«Везём домой COVID-19» - название канала Минкомсвязи, в котором рассказывают о возвращении россиян, застрявших за границей

«Везём домой COVID-19» — блестящее название подобрал Минкомсвязи для канала, в котором рассказывается о возвращение россиян, застрявших за границей. Название канала не в бровь, а в глаз.
Умеют люди метко подбирать названия, креативно так получается, и планы «хорошие», шутят пользователи Сети. А еще замечают, что вся нужная людям информация будет размещаться в заблокированным самим же Минкомсвязь Telegram. Если вы думаете, что это фейк, то вот ссылка на официальный Twitter ведомства.
Информация обо всех рейсах для возвращения россиян из-за границы в этом telegram-канале @vezemdomoy_covid19— Минкомсвязь России (@minsvyaz_news) April 11, 2020
«Федеральная программа "COVID-19 в каждый дом", «Через сколько согласований прошло такое название?», «Как дети, те тоже в дом всякую гадость тащат. А эти тащат даже в запрещенной телеге и похваляются этим в идеологическом враждебном твиттере», - комментируют пользователи Сети.