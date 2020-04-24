Госдума рассмотрит инициативу Путина о новом статусе Национального центра управления

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24 апреля 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В профильный думский комитет по безопасности и противодействию коррупции внесенные президентом поправки в законы о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и о гражданской обороне.

Внесенный главой государства законопроект изменит статус Национального центра управления в кризисных ситуациях с подведомственного учреждения на структурное подразделение МЧС РФ. По мнению президента, это позволит сделать более эффективным управление единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

«Законодательная инициатива президента о новом статусе Национального центра управления в кризисных ситуациях будет рассмотрена в приоритетном порядке на ближайшем Совете Государственной Думы», – пояснил спикер ГД Вячеслав Володин.

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