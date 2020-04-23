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Путин провел кадровые перестановки в СКР: назначил нового главного военного следователя

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Путин провел кадровые перестановки в СКР: назначил нового главного военного следователя
Александр Сорочкин, фото: sledcom.ru, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин провел кадровые перестановки в Следственном комитете РФ.  Глава государства досрочно освободил от должности заместителя председателя Следственного комитета РФ - руководителя Главного военного следственного управления СК России Александра Сорочкина и назначил на его место Эдуарда Кабурнеева.

Кабурнеев с марта 2017 года руководил Главным следственным управлением СК. В марте он возглавил рабочую группу СК по борьбе с фейками о коронавирусе.  Указ президент подписал 22 апреля.

Генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин руководил ГВСУ с апреля 2011 года. В 2007 году он был назначен заместителем председателя СК при прокуратуре — руководителем военного следственного управления.

 

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