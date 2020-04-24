Опрос: 85% московских бездомных приехали из других регионов

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24 апреля 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

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Сотрудники лаборатории «Социология религии» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) подвели итоги социологического исследования «Бездомные российского мегаполиса: социально-демографический портрет, траектории попадания на улицу и отношение к помощи благотворительных организаций». Согласно опросу, 85% людей, которые оказались на улице в столице – это приезжие. Всего 13% респондентов родились в Москве.

За шесть месяцев социологи опросили более 700 подопечных московского центра помощи бездомным «Ангара спасения». «85% наших опрошенных – мужчины, 15% – женщины. Это приезжие люди трудоспособного возраста, образованные, в ряде случаев – имеющие семьи и жильё в разных уголках страны», – заявили исследователи.

По словам специалистов, ключевой для исследования стала гипотеза: есть те, кто хочет и может перестать бродяжничать, а также вернуться в родной город. «Это значит, что подход к помощи должен быть пересмотрен. Вместе с поддержкой жизни на улице нужна система реабилитации, позволяющая людям восстановить социальные связи, здоровье и способность обеспечивать себя», – подчеркнули они.

Как отметили социологи, большинство московских бездомных начали жить на улице после приезда в столицу. «Основная причина приезда – поиск работы или вполне конкретные предложения по работе. Половина бездомных – люди среднего возраста, одна треть – предпенсионного, порядка 9% – молодые от 19 до 30 лет», – констатируют учёные.

Согласно исследованию, по продолжительности жизни на улице и времени первого попадания на улицу бездомные разделились на три группы: «новички», «маятники» и «зависшие».

«Новички» (30% выборки) – люди, ставшие бездомными всего несколько месяцев назад. Среди них практически нет москвичей (8%). В большинстве случаев (84%) они не хотят оставаться в столице. Половина могут проживать в собственном жилье в отличие от большинства представителей других двух групп.

«Маятники» (34%) впервые оказывались без крыши над головой от двух до десяти лет назад. Однако для всех с последнего попадания на улицу, на момент опроса, прошло от одного до семи месяцев. Как и с «новичками», это случилось в Москве. Треть «маятников» могут проживать в собственном жилье.

«Зависшие» (36%) – люди с самым большим бездомным стажем. Половина оказалась без крыши над головой около пяти лет назад, четверть находится на улице уже более 10 лет. 38% из них хочет остаться в столице. Но проживать в своём жилье имеют возможность не более 15% «зависших». Представители этой группы менее социально защищены, чем остальные участники опроса: не у всех есть на руках документы, многие лишились жилья в результате мошенничества.

Авторы исследования полагают, что своевременная профессиональная поддержка тех, кто хочет и готов трудиться, чтобы изменить образ жизни, в перспективе способна сократить долю бездомных на улицах Москвы.

Подобная программа реабилитации для людей на улице запущена православной службой помощи «Милосердие» при поддержке Фонда президентских грантов РФ. «За 2019 год 19 участников программы возвратились в свои регионы, возобновили работу, вернулись в семьи или восстановили контакт с родственниками. С января этого года в программе участвуют 27 человек. К нормальной жизни уже вернулись четверо, 9 возвратились на улицу, а 14 – продолжают реабилитацию. Процесс реабилитации может длиться от 1 месяца до 1 года. У каждого человека он проходит по-разному в зависимости от особенностей личности, времени проживания на улице и специфики той жизненной ситуации, в которую попал человек», – отметили руководители программы реабилитации.