Матвиенко: Отмена ограничительных мер в регионах зависит от ситуации на местах

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24 апреля 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко. Фото: сайт Совета Федерации

Спикер Совета Федерации считает, что отмена принятых в регионах ограничительных мер будет зависеть от развития ситуации с распространением инфекции.

«Там, где возможно, нужно дать работать предприятиям, отдельным видам среднего и малого бизнеса – конечно, при соблюдении всех необходимых мер защиты. Мы должны думать о том, чтобы как можно меньше граждан осталось без работы, чтобы не упали доходы, как выйти из этой ситуации с экономикой подготовленной на посткоронавирусный период», – заявила Матвиенко.

По ее словам, ситуация в регионах находится под контролем.

«Субъекты Федерации не только получили дополнительные полномочия, что было абсолютно правильным в этой ситуации, но и серьезную поддержку федерального центра», – считает спикер СФ.

Она также отметила хорошую координацию: все стратегические решения принимаются на уровне федерального центра, но реализуются в субъектах, которые, в свою очередь «энергично действуют, принимают адекватные меры для сдерживания распространения коронавируса».

Ранее в Совете Федерации заявили об ответственности руководителей медучреждений и здравоохранения регионов.