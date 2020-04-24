Пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Чувашии

В Чувашии скончалась 67-летняя женщина с диагнозом "коронавирусная инфекция". Согласно последней информации, эта пациентка стала шестым человеком с коронавирусом, умершим в данном регионе.

В министерстве здравоохранения республики уточнили, что 67-летняя женщина 17 апреля была доставлена в Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн. Пациентка страдала сахарным диабетом 2-го типа, гипертонией, осложненной сердечной недостаточностью, а также хронической недостаточностью мозгового кровообращения. Врачам не удалось ее спасти.