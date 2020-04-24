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24 апреля 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фото: соцсети

Строительство храма Министерства Обороны, который посвящён победе в Великой Отечественной войне, скоро закончится. На проект было потрачено 6 миллиардов рублей, а на внутренних стенах храма будут размещены мозаики с портретами Владимира Путина и Иосифа Сталина.

В этом году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне должен открыться храм Вооруженных Сил РФ, который возводился под чутким присмотром Министерства Обороны России. Этот проект считается достаточно противоречивым: у него есть множество сторонников, которые готовы жертвовать свои личные деньги на строительство, а также и противников, которые все чаще находят аргументы против возведения храма. Однако спорить о целесообразности строительства осталось недолго – по плану, 9 мая должно состояться грандиозное открытие монументального проекта. Правда, праздник в честь окончания строительства в парке «Патриот» может и не состояться из-за ограничительных мер, введённых в связи с эпидемией COVID-19.

храм ВС РФ

Сейчас в Храме Победы (ещё одно название проекта) ведутся отделочные работы. Так, 22 апреля министр обороны Сергей Шойгу посетил строительство и проинспектировал деятельность художников и монтажников, которые занимаются, в том числе, украшением интерьера и росписью внутренних стен. Однако благодаря изданию «МБХ медиа» в сеть просочилась информация, которая порядком удивила пользователей. Стало известно о том, что православный храм будет украшен мозаиками с изображением портретов Владимира Путина, Сергея Шойгу, Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко. Не обойдётся храм и без надписи «Крым наш».

Немного о символизме

Помимо противоречивых мозаик Храм Вооружённых Сил РФ полон различных символов. Они посвящены подвигам соотечественников в Великой Отечественной войне и достижениям защитников Родины. Так, например, высота звонницы совпадает с годовщиной победы: 75 метров и 75 лет. Диаметр барабана главного купола составит 19,45 метров, что соответствует году окончания войны. Высота малого купола – 14,18 метров. Это символизирует количество дней и ночей, проведённых в ожесточенных боях с неприятелем: всего их было 1418. Также на территории комплекса будет возведена галерея под названием «Дорога памяти», длина которой составит опять же 1418 шагов.

Боковые приделы храма также будут нести не только сакральный, но и символический смысл. Они будут посвящены святым покровителям российских родов войск и видов Вооружённых Сил. Так, придел святого Илии Пророка – это придел покровителя Воздушно-космических Войск и Воздушно-десантных Войск Российской Федерации. Также есть придел святой Варвары великомученицы, покровительницы Ракетных войск стратегического назначения, придел святого апостола Андрея Первозванного, покровителя Военно-Морского флота. Наконец, четвёртый придел посвящён покровителю Сухопутных войск святому Александру Невскому.

Строительство и отделка

Мозаика с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу

Главной особенностью Храма Победы можно назвать уже достаточно давно известный факт: в убранство будет вмонтировано трофейное оружие. Однако догадки о том, что оно будет предварительно переплавляться, не оправдались. Трофеи будут целиком инкрустировать в фасад, в том числе, и в лестницы. Так, по мнению инициаторов строительства, поднимаясь по этой лестнице, каждый посетитель сможет выразить своё негативное отношение к войне.

Сам храм по проекту должен был строиться в русском монументальном стиле в сочетании с рядом архитектурных нововведений. Среди них остекление сводов храма и отделка фасада металлом. Правда эти решения подвергались критике: говорили о неоправданной дороговизне такого оформления и несоответствии традициям православных храмов.

Среди последних весьма спорных решений – внутреннее оформление стен. Мозаики с портретами Владимира Путина и Сергея Шойгу вызвали немало споров в сети. Да, именно они совместно с патриархом Московским и всея Руси Кириллом занимались в 2018 году освещением закладного камня. Однако не всем показалось оправданным размещение мозаик с изображением министра обороны и президента, а также других политиков, на стенах здания. Более того, в храме будет присутствовать и портрет Иосифа Сталина, изображённого на панно в честь парада Победы 1945 года, а также надпись «Крым наш». По мнению ответственных лиц, эти изображения вполне уместны, так как они отражают, в том числе, и военную историю страны. Так, политики, которые изображены на панно, принимали решение о присоединении Крыма, а значит это оправдывает их присутствие в убранстве Храма Победы. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» член Патриаршего совета по культуре, протоиерей Леонид Калинин заявил: «Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду, из которой произвольно нельзя вырывать страницы, как нельзя демонтировать историю нашего государства»

Член Патриаршего совета по культуре, протоиерей Леонид Калинин

Однако вопрос о том, насколько правильно совмещать православие и политику, остаётся актуальным. Не является ли размещение портретов политических деятелей внутри святого храма нарушением духовных ценностей веры?

Сколько стоило строительство

Бюджет возведения храма принято делить напополам. То есть, из почти 6 миллиардов рублей, которые потратили на строительство, половина была собрана пожертвованиями. Вторая половина была направлена руководством Москвы и Московской области в фонд «Воскресение», который собирал деньги на проект. Сбор денег производился достаточно быстро. Граждане жертвовали очень активно: за полтора месяца в 2018 году сумма выросла с 1,26 миллиарда рублей до двух миллиардов. Однако и тут не обошлось без недовольных.

Так, на различных интернет-форумах переодически появлялись посты от военных о том, что их заставляют жертвовать личные средства на строительство храма. Позднее эта информация подтвердилась, но руководство Министерства Обороны взяло этот вопрос под свой контроль и организовало добровольный сбор денег.

О том, что из себя представляет столь неоднозначный и дорогостоящий проект, станет в полной мере известно только после открытия храма 9 мая. Однако уже сейчас можно судить о противоречивости задумки: сегодня храм ВС РФ стал центром единения православия, политики и истории страны. В архитектурном плане – синтезом традиций и новаторства. А хорошо это или плохо, покажет время.