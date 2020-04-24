Коллапс здравоохранения в Подмосковье: скорая приезжает через 13 часов

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24 апреля 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Нехватка персонала и машин, несогласованность действий врачей скорой помощи и подмосковных больниц, плачевное состояние оборудования – все это не способствует оказанию своевременной и качественной медицинской помощи в Московской области. Задержка приезда скорой на 8–13 часов наблюдается в целом ряде населенных пунктов Подмосковья. О трудностях сообщают сами сотрудники выездных бригад

Медики рассказывают, что рост количества вызовов в связи с эпидемией коронавируса на фоне обострения традиционных проблем отрасли приводит в частности к тому, что время ожидания бригад скорой помощи доходит до 8–13 часов. Ситуация усугубляется тем, что за последнюю неделю число зараженных коронавирусом в Московской области выросло вдвое. И это только согласно данным официальной статистики, достоверность которых вызывает сомнения у многих жителей региона.

«Нехватка бригад ощущалась у нас еще до начала пандемии, однако сейчас она приобрела более ощутимые масштабы», - рассказала председатель первичной организации Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Московской областной станции скорой медицинской помощи Евгения Богатырева, отметив, что в подмосковной медицине наблюдается острый дефицит кадров.

Случаи заражения медиков коронавирусом во время выездов к больным уже не становятся редкостью.

«Так происходит из-за отсутствия специальной одежды и респираторов - вместо них нам выдают дешевые строительные костюмы (обычно ими пользуются маляры), строительные очки, бахилы и обыкновенные одноразовые медицинские маски, которые не защищают от вируса», - пояснила фельдшер выездной бригады скорой помощи из Ивантеевки Снежана Мурашова. По словам медика, из-за отсутствия респираторов она заразилась коронавирусом от одного из своих пациентов, переносившего заболевание в тяжелой форме и впоследствии умершего в больнице.

Несогласованность действий между медицинскими структурами тоже становится серьезной проблемой.

«В нашем районе уже закрыты все больницы, в результате чего мы вынуждены возить больных в учреждения соседних населенных пунктов, - рассказал сотрудник выездной бригады скорой помощи из Воскресенска. - Им же поступают инструкции не принимать сторонних пациентов. В таких случаях руководство призывает нас действовать на свое усмотрение и под свою ответственность. Иными словами - в ситуации эпидемии нас просто бросили на произвол судьбы».

Среди насущных проблем, возникших у бригад скорой помощи, врачи называют наличие вышедшего из строя медицинского оборудования, которое официально числится работающим. Приходят свидетельства о том, что водители под угрозой увольнения вынуждены устранять поломки автомобилей за собственные средства. Сотрудникам некоторых подстанций приходится закупать самостоятельно ставшее необходимым дополнительное топливо.

По данным Минздрава Московской области по состоянию на 24 апреля, в регионе 7 889 заболевших COVID-19, 66 человек умерли, 262 - выздоровели.