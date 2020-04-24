Ученые предупреждают власти: нужно учитывать риск распространения коронавируса через голубей

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24 апреля 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: Global Look Press

Эксперты Высшей школы экономики направили в Совет Федерации обращение, в котором предупреждают о теоретической вероятности распространения коронавирусной инфекции через птиц, насекомых, диких и домашних животных.

Ученые считают, что как минимум необходимо разработать систему мониторинга такой опасности. Специалисты напоминают, что во время сезонной миграции миллиарды птиц перелетают большие расстояния по всему миру, и они являются основным переносчиком паразитов и патогенов, в том числе вируса гриппа, коронавирусов, возбудителей клещевого энцефалита.

Распространение коронавируса через птиц в теории может быть как неконтролируемым, так и результатом умышленных действий человека. С учетом того, что нынешняя эпидемия явно не последняя, нужен долгосрочный подход к проблеме.

Авторы обращения подчеркивают, что поскольку экспертная оценка по этому вопросу отсутствует, возникает множество околонаучных сообщений об опасности домашних животных.

Тем временем вирусологи уверяют, что никаких свидетельств того, что коронавирус передается или может передаваться от птиц, на данный момент нет.