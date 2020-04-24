У шести рабочих ижевского завода выявили COVID-19

Шестеро работников Ижевского механического завода заразились коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию в пятницу, 24 апреля, предоставил в соцсети глава региона Александр Бречалов.

В Удмуртии зафиксировано 15 новых случаев заболевания COVID-19. Диагноз подтвердили у семи жителей Ижевска, в частности, у шести сотрудников АО "Ижевский механический завод".

Александр Бречалов подчеркнул, что согласно данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, в настоящий момент проводится эпидемиологическое расследование. На предприятии организуют противоэпидемические мероприятия.