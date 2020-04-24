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У шести рабочих ижевского завода выявили COVID-19

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

У шести рабочих ижевского завода выявили COVID-19
анализ крови, pixabay.com
Шестеро работников Ижевского механического завода заразились коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию в пятницу, 24 апреля, предоставил в соцсети глава региона Александр Бречалов.
 
В Удмуртии зафиксировано 15 новых случаев заболевания COVID-19. Диагноз подтвердили у семи жителей Ижевска, в частности, у шести сотрудников АО "Ижевский механический завод".
 
Александр Бречалов подчеркнул, что согласно данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, в настоящий момент проводится эпидемиологическое расследование. На предприятии организуют противоэпидемические мероприятия.
ЕТ

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