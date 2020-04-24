За сутки оштрафовано более 1500 нарушителей режима повышенной готовности

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24 апреля 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

За сутки оштрафовано более 1,5 тыс. нарушителей режима повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ).

«В Москве за сутки 23 апреля было составлено около 1,5 тыс. протоколов о нарушении режима повышенной готовности. Подавляющее большинство штрафов было выписано сотрудниками полиции за нахождение на улице без предусмотренных указом мэра столицы оснований. Также за сутки с помощью автоматических средств видеоаналитики было зафиксировано 43 случая нарушения карантина гражданами с подтвержденным диагнозом COVID-19, находящимися на домашнем лечении, а также проживающими с ними лицами», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего за время действия режима повышенной готовности было составлено 23 тыс. 499 протоколов о нарушении правил самоизоляции.

«Кроме того, за время действия режима повышенной готовности было зафиксировано 1 тыс. 225 нарушений, совершенных юридическими лицами в сфере оказания торговых, транспортных и других услуг. Чаще всего штрафы выписывались за необеспечение режима социального дистанцирования в магазинах и торгово-развлекательных центрах, а также за невыполнение требований по дезинфекции такси», - отметили в пресс-службе.