В Ростовской области скончался первый пациент с коронавирусом нового типа

В Ростовской области скончался первый пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставила в пятницу пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова.

Подчеркивается, что пациент скончался 17 апреля, однако точная причина смерти человека была определена сегодня после вскрытия. В заключении патологоанатома содержатся три фактора, повлиявших на летальный исход: сепсис, двусторонняя пневмония, а также COVID-19.

Ирина Четвертакова уточнила, что долгий период ожидания заключения экспертов связан с тем, что умерший имел двойное гражданство, вследствие чего потребовалось разрешение из другой страны для проведения вскрытия.