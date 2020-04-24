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В Ростовской области скончался первый пациент с коронавирусом нового типа

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Ростовской области скончался первый пациент с коронавирусом нового типа
анализ крови, Herwin Bahar/Keystone Press Agency
В Ростовской области скончался первый пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставила в пятницу пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова.
 
Подчеркивается, что пациент скончался 17 апреля, однако точная причина смерти человека была определена сегодня после вскрытия. В заключении патологоанатома содержатся три фактора, повлиявших на летальный исход: сепсис, двусторонняя пневмония, а также COVID-19.
 
Ирина Четвертакова уточнила, что долгий период ожидания заключения экспертов связан с тем, что умерший имел двойное гражданство, вследствие чего потребовалось разрешение из другой страны для проведения вскрытия.
 
Отметим, что в Ростовской области к настоящему моменту выявлено 533 случая заражения коронавирусом нового типа. Семь пациентов находятся в тяжелом состоянии. 18 человек выздоровели.
ЕТ

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