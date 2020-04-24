В Крыму растёт количество оштрафованных

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24 апреля 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Представитель МВД озвучил статистику по количеству составленных протоколов. Сумму дневного вала в деньгах он называть не стал.

24 апреля на оперативном штабе представитель МВД доложил, что за прошедшие сутки выявлены 294 гражданина, разгуливающих по улицам без оснований. «Это много», - подвел он итог. Сутками ранее запротоколировали 176 человек.

Напомним, что штраф за нарушение – 4000 рублей за первое задержание и по 5000 за последующие. Однако некоторые суды налагают взыскания в размере 15000 рублей, так как «вилка» от предупреждения до 30 тысяч.