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Новосибирские хирурги удалили пациентке 20-килограммовую опухоль

, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Новосибирские хирурги удалили пациентке 20-килограммовую опухоль
операция, pixabay.com
В Новосибирске врачи удалили 60-летней женщине опухоль весом 20 килограммов. Согласно данным минздрава региона, пациентка долгое время не знала о новообразовании и думала, что просто поправилась.
 
Когда женщине стало трудно дышать, она обратилась к специалистам. В ходе УЗИ выяснилось, что яичник пациентки поразила огромная, но доброкачественная опухоль. Операция была проведена успешно, в настоящий момент гражданка готовится к выписке.
 
Медики напоминают, что ежегодно женщинам следует проходить медицинский осмотр и делать УЗИ малого таза.
ЕТ

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