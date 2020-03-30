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В Тюмени хирурги удалили пациентке опухоль с зубами и волосами эмбриона внутри

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Тюмени хирурги удалили пациентке опухоль с зубами и волосами эмбриона внутри
операция, pixabay.com
В Тюмени врачи медико-санитарной части "Нефтяник" удалили пациентке опухоль, внутри которой находились волосы и зубы эмбриона. Данную информацию предоставил региональный департамент здравоохранения.
 
Отмечается, что женщина поступила в клинику с диагнозом кистома яичника. В ходе лапароскопической лазерной овариоцистэктомии врач-гинеколог увидела, что помимо жировой ткани в кисте были пучок волос и четыре зуба.
 
Хирургическое вмешательство прошло успешно, вследствие чего уже на следующий день пациентку выписали из стационара. Через неделю она сможет вернуться к своему привычному образу жизни.
 
В ведомстве отметили, что такие доброкачественные опухоли образуются из-за нарушения развития клеток эмбриона.
ЕТ

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