В Тюмени хирурги удалили пациентке опухоль с зубами и волосами эмбриона внутри

В Тюмени врачи медико-санитарной части "Нефтяник" удалили пациентке опухоль, внутри которой находились волосы и зубы эмбриона. Данную информацию предоставил региональный департамент здравоохранения.

Отмечается, что женщина поступила в клинику с диагнозом кистома яичника. В ходе лапароскопической лазерной овариоцистэктомии врач-гинеколог увидела, что помимо жировой ткани в кисте были пучок волос и четыре зуба.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, вследствие чего уже на следующий день пациентку выписали из стационара. Через неделю она сможет вернуться к своему привычному образу жизни.