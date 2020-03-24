Опухоль диаметром 9 сантиметров удалили пациентке в Подмосковье

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24 марта 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Крупную опухоль удалили пациентке специалисты гинекологического отделения акушерства и гинекологии, передает пресс-служба областного Минздрава.

В учреждение поступила женщина в возрасте тридцати лет с шеечной миомой матки гигантских размеров. Размер опухоли в диаметре составлял девять сантиметров.

По словам главврача Марины Капустиной, подобная патология встречается только в пяти процентах случаев. Удалить такую опухоль непросто из-за высокого риска массивного кровотечения и расширения объема операции до радикального.