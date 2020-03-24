Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Опухоль диаметром 9 сантиметров удалили пациентке в Подмосковье

, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Опухоль диаметром 9 сантиметров удалили пациентке в Подмосковье
фото: pixabey

Крупную опухоль удалили пациентке специалисты гинекологического отделения акушерства и гинекологии, передает пресс-служба областного Минздрава.

В учреждение поступила женщина в возрасте тридцати лет с шеечной миомой матки гигантских размеров. Размер опухоли в диаметре составлял девять сантиметров.

По словам главврача Марины Капустиной, подобная патология встречается только в пяти процентах случаев. Удалить такую опухоль непросто из-за высокого риска массивного кровотечения и расширения объема операции до радикального.

СЕ

Общество

Банк России рекомендует ограничить выдачу наличных в банкоматах из-за коронавируса

Банк России рекомендует ограничить выдачу наличных в банкоматах из-за коронавируса

ЦБ порекомендовал российским банкам проводить дезинфекцию банкоматов, а также ограничить выдачу наличных в ряде терминалов. Данные меры регулятор советует принять из-за распространения коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью