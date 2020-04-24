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Жириновский посоветовал России ждать новых гениев

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Жириновский посоветовал России ждать новых гениев
Владимир Жириновский. Фото: соцсети

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил, что тяжелые времена рождают сильных людей, и призвал ожидать появления новых гениев в России. По его мнению, этому поспособствует экономический кризис и пандемия коронавируса.

Политик заявил, что хоть граждане и переживают сложные времена, но в ответ на них в стране должны появиться новые таланты. «Наверное, где-то в какой-то глухой деревушке родится новый поэт у нас, новый композитор, новый величайший конструктор, изобретатель», - сказал он.

Ранее Жириновский заявил, что туристические страны должны сами отправить россиян домой, учитывая, сколько денег там оставляют наши граждане.

АБ

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