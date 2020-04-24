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24 апреля 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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За минувшие сутки в Подмосковье выписали 27 пациентов, которые вылечились от коронавируса нового типа. Таким образом, общее число излечившихся от заболевания в регионе возросло до 262.

Накануне сообщалось о 235 вылечившихся от коронавирусной инфекции жителей.

Известно, что всего на данный момент в области зафиксировано 7 889 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 611 человек.

Ранее Эббинг Лаутенбах, инфекционист из Университета Пенсильвании, назвал еще один признак заражения смертельно опасным коронавирусом COVID-19.