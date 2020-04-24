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Меры поддержки, утвержденные Собяниным, получили 70 процентов обратившихся предпринимателей

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Меры поддержки, утвержденные Собяниным, получили 70 процентов обратившихся предпринимателей
Фото: соцсети

Меры поддержки, утвержденные мэром Москвы Сергеем Собяниным, получили 70% обратившихся предпринимателей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Более 70% предпринимателей, которые обратились в центр поддержки при оперативном штабе по экономике Москвы, уже получили помощь. Речь идет о мерах поддержки, которые вошли в три антикризисных пакета, утвержденные мэром Москвы», - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, главу оперативного штаба по экономике Владимира Ефимова.

Как отмечается, за месяц на горячую линию и на сайт центра поступило около 5 тыс. обращений. При этом наиболее часто за помощью обращались предприниматели, которые работают в области торговли, производства, предоставления услуг, а также общественного питания, туризма и образования.

«Отражение в антикризисных решениях правительства Москвы уже нашла большая часть предложенных бизнесом мер, в том числе отсрочки по налогам, освобождение от арендных платежей, субсидии, льготное кредитование. Работа горячей линии центра поддержки экономики доказала, что она является эффективным инструментом в диалоге между властью и бизнесом. Такого рода взаимодействие позволяет нам оперативно реагировать на ситуацию в городе и предлагать решения, необходимые бизнесу прямо сейчас», - приводятся в материале слова Ефимова.

В свою очередь глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов подчеркнул, что еще неделю назад большая часть запросов от предпринимателей была по оформлению электронных пропусков. На данный момент этот вопрос практически не звучит.

ГБ

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