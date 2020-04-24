«Вахта памяти» на Южном Урале пройдет в онлайн-формате

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24 апреля 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Впервые «Вахта Памяти» пройдет в необычном формате. Фото организаторов.

Впервые традиционная акция «Вахта Памяти» с торжественным караулом у мемориала «Вечный огонь» пройдет в необычном формате.

Напомним, что из-за коронавируса перенесен Парад Победы, шествие Бессмертного полка пройдет в режиме онлайн. В рамках проекта «Книга памяти» планируется организовать уточнение сведений, содержащихся в электронной Книге Памяти Челябинской области в отношении военнослужащих, имеющих статус «пропал без вести» или «место захоронения не установлено». В акции смогут принять участие все желающие, последний день акции — 22 июня 2020 года.

Основной информационной площадкой станет сеть «ВКонтакте», здесь будут опубликованы конкурсные работы, здесь пройдут онлайн-консультации участников.

Полная информация о проекте в сообществе «Поисковый отряд «Ориентир» и на сайте Комитета по делам образования города Челябинска. Материалы будут опубликованы под хэштегами #ВахтаПамятиЧелябинск2020#ИскатьНельзяЗабыть2020#ГероиЮжногоУрала2020.