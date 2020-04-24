Владимир Евланов: «Важно быть неравнодушным»

Аргументы Недели → Общество 13+

24 апреля 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Во время Пасхальной недели 110 нуждающихся семей были обеспечены продуктовыми наборами. Также более 150 малообеспеченных и многодетных семей получили творческие наборы и книги, чтобы время карантина проходило с пользой.

В период пандемии продолжает работу депутатский клуб по реализации партийного проекта «Крепкая семья» под председательством депутата Госдумы, члена комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Евланова, куда входят депутаты городской Думы и ЗСК, учредители благотворительных фондов, руководители предприятий. Накануне в депутатский клуб поступила просьба оказать посильную помощь по доставке продукции нуждающимся семьям. Руководитель благотворительного «Инициатива» Алексей Тимофеичев привлек волонтеров для этой ответственной в период пандемии задачи. Работа была произведена совместно с отделами социальной защиты Центрального и Западного района.

«Хочу выразить благодарность волонтерам, молодым парням и девушкам, которые моментально откликнулись на наши просьбы. Очень ценно сейчас в условиях непростой эпидемиологической обстановки быть неравнодушным и стараться помогать нуждающимся», - прокомментировал Владимир Евланов.