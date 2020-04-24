Насколько полезным окажется внезапное стремление к самообразованию, прокомментировал эксперт

Аргументы Недели → Общество 13+

24 апреля 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

В период пандемии коронавируса многие музеи и театры объявили о бесплатных онлайн-выставках и экскурсиях. Некоторые россияне решили максимально использовать внезапно подвернувшуюся возможность для самообразования.

Пойдет ли на пользу такая резкая и разнообразная умственная нагрузка, рассказал психиатр Вадим Хайкин. Он посоветовал сочетать умственную активность с физической, а также составить для себя подробное расписание дня и четко его придерживаться.

«Чем больше физической активности, тем больше вы можете позволить себе умственной активности, так устроен человек… Если расписание не сбалансировано, человек будет утомляться быстрее и получит переутомление», - добавил эксперт.