Глава Минкурортов Крыма призвал руководителей санаторно-курортного комплекса приостановить прием туристов

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24 апреля 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минкурортов Крыма Вадим ВОЛЧЕНКО, an-crimea.ru

«Я еще раз обращаюсь к руководителям здравниц и санаториев с умом подходить к этому», - сказал Вадим ВОЛЧЕНКО.

В ходе видеоконференции министр напомнил, что объекты размещения и санаторно-курортного комплекса полуострова приостановили прием и размещение туристов с 28 марта до 1 июня. Исключение составляют только командировочные граждане. При заселении гостю необходимо предъявить документ, подтверждающий командировку: командировочное удостоверение, приказ организации о командировании и прочие. При этом, подчеркнул глава Минкурортов, на него также будут распространяться правила об обязательной самоизоляции всех въезжающих в Крым сроком на 14 дней.

«Это достаточно рисковая история. В любом случае все, кто прибывает в Крым в командировку, обязаны находится на самоизоляции 14 дней. Это достаточно сложно и останавливает тех, кто приезжает сюда не в длительную командировку. В нынешней ситуации приказ работодателя, со всеми необходимыми подписями и печатями – единственный понятный документ, который может подтвердить, что это командировка. Однако я еще раз обращаюсь к руководителям здравниц и санаториев с умом подходить к этому. Если вы видите, что человек приехал не работать, а отдыхать с семьей, то вы несёте серьезный риск», - приводит слова ВОЛЧЕНКО пресс-служба министерства.