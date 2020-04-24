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Академик Чучалин на совещании по коронавирусу у Путина: Мы перегибаем палку, драматизируя ситуацию

, 10:28 [ «Аргументы Недели», ]

Академик Чучалин на совещании по коронавирусу у Путина: Мы перегибаем палку, драматизируя ситуацию
Pixabay

Академик Александр Чучалин на совещании по коронавирусу у Владимира Путина заявил, что часть населения России уже имеет антитела к SARS-CoV-2. 

Доктор медицинских наук, директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты Александр Чучалин рассказал о результатах тестирования на антитела к коронавирусу медперсонала в Пироговском центре в Москве: "Провели исследование среди медицинского персонала, тех, кто не болел респираторными инфекционными заболеваниями. 35% работающего персонала – сестры, технический персонал, врачи – имеют антитела!" 

Академик отметил, что правительству возможно надо перестроиться в борьбе с коронавирусом: "Где-то мы перегибаем палку, драматизируя ситуацию в целом...Коронавирусом человек болеет всю жизнь. Это самое распространенное вирусное инфекционное заболевание. Что касается COVID – это, конечно, немного другая ситуация. Но в целом этот вирус давно живет с человеком. Это его мир, мир, о котором еще писал Вернадский, – как бы ноосфера".  

В России с момента начала распространения коронавируса зафиксировано 58 тысяч случаев заболевания, больше 30 тысяч из которых приходятся на Москву. 

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