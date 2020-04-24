Экспроприация по-министерски

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24 апреля 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Михаил Мишустин, globallookpress.com, © Kremlin Pool

Не секрет, что аппаратный вес министра зависит не только от того, кто у него папа или дядя, назначил ли его лично президент или откопал кто-то из вице-премьеров. Аппаратный вес зависит и от вверенного имущества, числа подведомственных учреждений и финансовых потоков, текущих из бюджета.

Почетное четвертое место по располагаемому бюджету в прошлом году занимало Министерство высшего образования и науки 519 миллиардов. Бывший министр Михаил Котюков ходил гоголем, но тут его Фальков сменил. В его распоряжении или подчинении почти 900 федеральных государственных учреждений и 166 ФГУПов. Пощипать такой «пирог» святое дело.

Как уже писал «АН», Минсельхоз мечтает забрать себе НИИ сельскохозяйственного направления. И не просто НИИ, а НИИ первой категории, т.е. самые крутые и продвинутые. Под шумок COVID-19 активизировались и другие ведомства. Как утверждают злые языки, давление по передаче научных учреждений «по профильности» лоббируют через Совет Федерации и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. Последняя, злоязычат, совершено искренне не понимает: зачем стране вообще нужна фундаментальная, то есть не приносящая сиюминутной прибыли, наука.

Как отметил в разговоре с «АН» источник в президиуме РАН, это означает «долгожданный очень многими «врагами советской власти» прекращение в стране фундаментальных и поисковых научных исследований, так как министерства по своему определению заняты только наукой прикладной. А чиновники не видят разницы между ними».

Новому министру Валерию Фалькову, вероятно, в связке с премьером Михаилом Мишустиным пока удается отбивать атаки. Но сегодня министр сосредоточился на проблеме окончания учебного года, а премьер на механизмах поддержки населения и бизнеса. Момент для экспроприации крайне удобный. И так как в стране власть «одного уха», то тот кто первый до него дошепчется, тот и будет рулить крепостными учеными и вполне ощутимым бюджетом.