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«Останется только фастфуд»: эксперт предрек гибель российских ресторанов

, 08:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

«Останется только фастфуд»: эксперт предрек гибель российских ресторанов
Фото: pixabay.com

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов уверен, что после окончания пандемии в России не останется ресторанов – выжить сможет только фастфуд и дешевый общепит.

«Ресторанная отрасль будет умирать. Она умирает сейчас, она будет умирать и дальше. Будет две волны закрытий и банкротств - первая сейчас, следующая волна будет, когда рестораны откроют», - считает эксперт.

Он предположил, что после снятия самоизоляции против ресторанов сыграют сразу несколько факторов: страх населения перед местами скопления людей и нехватка средств. Также из-за колебаний курсов валют вырастут цены на продукты. «Если рестораны работали до кризиса с маржинальностью 6-7%, то эта маржинальность будет съедена только подъемом цен уже сразу», - добавил Миронов.

АБ

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