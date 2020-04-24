Школьникам включили порно во время дистанционного урока

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24 апреля 2020, 08:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба СК РФ

Фото: pixabay.com

В Южно-Сахалинске школьникам показали порнографический ролик во время дистанционного урока. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

“По данным из сообщения в социальной сети установлено, что был прерван учебный процесс, проводимый дистанционно учителем одной из школ города Южно-Сахалинска посредством коммуникационной платформы «zoom», в связи с выведением неустановленным лицом во время онлайн-урока на экраны учеников материалов порнографического характера”, - пояснили в ведомстве.

Сейчас организована следственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Подобные случаи зафиксированы также в Калуге и Саратове.

Ранее сообщалось, что ученицы 8-го и 2-го класса пострадали во время купания в бане.