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Кадыров вспомнил, как познакомился с российским президентом

, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

Кадыров вспомнил, как познакомился с российским президентом
Рамзан Кадыров. Фото: соцсети

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вспомнил, как впервые встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Кадыров отметил, что это произошло в 2000 году.

Глава региона рассказал, что его знакомство с главой государства произошло благодаря отцу, который в то время был первым президентом Чечни.

«Первый раз меня познакомил с нашим президентом Ахмат- Хаджи Кадыров, это было в Сочи , в 2000 году… Но первое знакомство с великим президентом великой страны было в 2000 году», - поделился Кадыров в соцсети. В то время он служил служил в штабе отдельной роты милиции при УВД МВД по Чечне.

АБ

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