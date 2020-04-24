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Рекрутер подсказала хитрость, которая поможет найти работу после пандемии

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

Рекрутер подсказала хитрость, которая поможет найти работу после пандемии
Фото: pixabay.com

Коронавирус стал причиной потери работы у многих россиян, которые после окончания пандемии с большой вероятностью займутся трудоустройством. Как можно улучшить свои позиции, рассказала рекрутер Татьяна Долякова.

Уже сейчас можно начать готовить почву для успешного трудоустройства, считает эксперт. Начать она советует с простого – редактирования профиля в соцсети. Долякова отметила, что работодатели в последнее время уделяют много внимания аккаунтам соискателей. «Процентов 10-15 работодателей отказывают кандидатам именно из-за Facebook. Если ты ищешь работу, то нужно очень аккуратно относиться к своему профилю в социальных сетях. Фактически соцсети – это визуальное продолжение твоего резюме», - объяснила она.

Специалист посоветовала девушкам убрать из профиля полуобнаженные и провокационные фотографии, а мужчинам рекомендовала избегать резких высказываний. Также не стоит публиковать фотографии с вечеринок и с алкоголем, передаёт Радио Sputnik.

АБ

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