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Как самозанятые могут получить пособие по безработице, рассказала юрист

, 07:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Как самозанятые могут получить пособие по безработице, рассказала юрист
Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса вызвала сложности с работой у многих россиян, в том числе самозанятых. Юрист Ирина Михеева рассказала, что нужно сделать самозанятым гражданам, чтобы получить пособие по безработице.

Чтобы сообщить государству о прекращении ведения деятельности и официально признать себя безработным, человек должен в настройках приложения перейти в «Мой налог» и выбрать пункт «Сняться с учета НПД». После этого нужно подать заявку на портале «Моя работа» и приложить к ней уведомление от налоговой о прекращении деятельности. После этого куратор рассчитает размер положенного пособия.

Минимальный размер выплат составляет 1,5 тысячи рублей, а максимальный – 12 130. При этом некоторые регионы установили собственные доплаты к пособиям.

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