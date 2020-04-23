Памятник Пушкина в Риге не впечатлил латышского профессора

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23 апреля 2020, 22:37 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Как же не вспомнить искрометную фразу Фаины Раневской: «Что за мир? Сколько идиотов вокруг, как весело от них!» Вот и я повеселилась, когда в латвийских СМИ появилась информация одного профессора: Сандра Вейнберга назвала памятник великому русскому поэту Александру Пушкину в Риге… нелепым.

Профессор и журналист Сандра Вейнберга, видимо, в «нерасположении» намедни разгуливала в рижском парке и взгляд ее «упал» на памятник Александру Сергеевичу… Уж не знаю, чем ее не устроил великий русский поэт, но г-жа профессор решила поделиться своими наблюдениями: «Нелепый памятник для Риги. Пушкин, что воспеватель Риги?»

Свое возмущенное мнение дама разместила в социальных сетях.

Удивляться тут не приходится! Не очень умные и озлобленные националисты частенько цепляются к русскому и великому. Александру Сергеевичу, простите, фиолетово высказывание г-жи Сандры.

Но хотелось бы просветить даму. Если ты профессор, то положение обязывает быть в курсе.

Итак, произведения А.С. Пушкина начали переводить еще при его жизни. Кстати, первый перевод был на немецкий язык. Между прочим, с творческом Пушкина знаком каждый образованный немец. Проверьте!

Далее…Одно только стихотворение «Я помню чудное мгновение», посвященное Анне Керн, переведено на 210 языков мира! Даже на те языки, о которых профессор, видимо, и не слышала: гуарани, майя, санго, фанг, хинди и т.д. А роман в стихах «Евгений Онегин» переведен на 100 языков.

Что касается самого памятника, то за величие и талант бюсты и статуи Александру Пушкину установлены в сорока стран мира! Кстати, в любимой, видимо, г-жи Сандре Америке есть аж три памятника великому русскому поэту: в Вашингтоне, в Нью-Джерси, в Нью-Йорке! И никому из американцев в голову не придет обсуждать памятники Пушкину.

Александр Сергеевич Пушкин был, есть и будет! Он останется с образованными людьми на века! А вот кто такая г-жа Вейнберга… знает и в Латвии очень узкий круг.

Да, на г-жу Сандру Пушкин впечатление не произвел!

Милая дамочка, Александр Сергеевич (и его памятник) уже сам может выбирать на кого ему производить впечатление!