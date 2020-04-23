Главный пульмонолог Минздрава рассказал, насколько точны тесты на COVID-19

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23 апреля 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Российская газета"

pixabay.com, лаборатория

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского медицинского университета Сергей Авдеев допустил, что при выявлении коронавирусной инфекции по результатам тестов возможна погрешность.

Отрицательные результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции возможны у 20–30% больных COVID-19 из-за диагностики в лабораторных условиях. Компьютерная томография может показать наличие инфекции раньше, чем тестирование.

"Это связано не с качеством реагентов или тестов. Просто существуют определенные условия, которые накладывают отпечаток на результаты", - пояснил Авдеев.

"Аргументы недели" выяснили, что представляет из себя тест на коронавирус, почему он может не распознать угрозу и как московские клиники позаботились о безопасности при сдаче анализов.