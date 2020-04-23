Главный пульмонолог Минздрава рассказал, насколько точны тесты на COVID-19

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского медицинского университета Сергей Авдеев допустил, что при выявлении коронавирусной инфекции по результатам тестов возможна погрешность.
Отрицательные результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции возможны у 20–30% больных COVID-19 из-за диагностики в лабораторных условиях. Компьютерная томография может показать наличие инфекции раньше, чем тестирование.
"Это связано не с качеством реагентов или тестов. Просто существуют определенные условия, которые накладывают отпечаток на результаты", - пояснил Авдеев.
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