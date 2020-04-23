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Замглавы Минпромторга уволен распоряжением Михаила Мишустина

, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

Замглавы Минпромторга уволен распоряжением Михаила Мишустина
Kremlin Pool/Global Look Press, Дмитрий Овсянников

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии "Единая Россия".

Официальная формулировка - "в связи с сокращением этой должности". 

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова, устроившего скандал в ижевском аэропорту Ижевска, недопустимым. Он был отстранен от работы.

Напомним,  Овсянников начал скандалить в аэропорту Ижевска после того, как его попросили пойти через рамку металлодетектора и предъявить документы и билет.  По словам очевидцев, пассажир начал ругаться матом и был задержан сотрудниками полиции. 

НС

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