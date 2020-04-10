Мантуров отстранил от работы в Минпромторге своего зама Овсянникова

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10 апреля 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт Минпромторг РФ

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова, устроившего скандал в ижевском аэропорту Ижевска, недопустимым. Он также отметил, что Овсянников «не будет участвовать в работе Минпромторга».

Мантуров заявил, что «перед ведомством сейчас стоит много сложных задач, много вызовов, с которыми промышленности и торговле предстоит справиться. Очевидно, что Овсянников в этой работе участвовать уже не будет».

Министр также заявил, что полностью разделяет принципиальную позицию «Единой России», исключившей Овсянникова из партии.

Суд в Удмуртии рассмотрит дело Овсянникова о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска 27 апреля.