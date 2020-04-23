Подготовка к свадебному макияжу

Аргументы Недели → Общество 13+

23 апреля 2020, 21:52 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Прекрасный месяц май, впереди большой летний период, пора свадеб и празднеств, путешествий и развлечений. Сегодня поговорим о подготовке к свадебному макияжу. Как визажист и специалист по домашнему уходу за лицом, часто слышу следующее от моих невест:

«Записалась на чистку лица!»

«Как вы думаете – нарастить мне реснички перед свадьбой?»

«Думаю сделать татуаж бровей и губ?»

«Делаю новое наращивание ногтей?!» и… можно продолжать и продолжать!

Иногда, мне кажется, что невеста готова сделать все и сразу перед свадьбой! Попробовать все новинки индустрии красоты и косметологии. Ведь предстоит оказаться в центре всеобщего внимания!

Давайте начнём по порядку:

Шаг номер один – подготовка кожи!

Если у вас есть желание сделать чистку лица, пожалуйста выбирайте самые безопасные варианты, те что не травмируют вашу кожу! К ним можно отнести Ультразвуковую чистку лица (самая деликатная среди механических чисток). Режим очищения основан на технологии ультразвуковых вибраций. Прибор создаёт 30 000 ультразвуковых колебаний в секунду, влага превращается в аэрозоль, при проникновении в поры разрыхляет верхний слой эпидермиса и удаляет кожные загрязнения.

Мягкий обновляющий ферментный пилинг от Artistry Intensive Skincare удаляет только ороговевшие клетки, не затрагивая живые, делая кожу гладкой, эластичной и сияющей уже после первого применения. После шести недель применения повышается упругость и увлажненность кожи, улучшается её фактура.

Добавьте маски к своему базовому, ежедневному уходу за лицом. Персональная система масок для лица от Artistry Signatyre Select – поможет вам очистить, увлажнить, осветлить, сделать кожу более упругой – в зависимости от поставленной вами задачи! Помним о наших ручках и делаем для них увлажняющие и питательные маски, ведь они этого заслуживают.

Сколько процедур сделать зависит от типа и состояния вашей кожи. Последнюю процедуру сделаем за пару дней до торжества.

При такой подготовке, ваша кожа будет вам благодарна! Увлажнение и эластичность кожи повысятся, сияние кожи украсит ваше лицо, а ваш макияж будет идеальным весь день.

Давайте поговорим о бровях и ресничках. Перманентный макияж бровей и наращивание ресниц – выгодная услуга, позволяющая сэкономить личное время на повседневный макияж. Если вы уже нашли своих мастеров, делали эти процедуры и знаете результат – делаем коррекцию бровей и ресниц заблаговременно, оставляя время на период восстановления.

Если вы решили сделать это впервые и выбираете мастера – предлагаю сделать это после свадьбы. Главный риск, на который идет клиент при проведении подобных процедур – выбор неквалифицированного мастера. Неприятные последствия могут обернуться не только неэстетическим результатом, но и занесением инфекции, отеков и риск образования шрамов в области бровей.

На репетиции свадебного образа невеста и визажист детально прорабатывают все моменты макияжа и прически, в том числе форму, цвет бровей и наращивание пучковых ресниц. Эти реснички держаться весь свадебный день, смотрятся естественно, при этом будет безопасный, гарантированный и желаемый результат!

Дорогие невесты, вы прекрасны уже сейчас – ваше внутреннее состояние счастья, любви, восторга, наслаждение от ваших отношений с любимым человеком, делает вас невероятно красивыми! Задача визажиста и всех специалистов косметологии – подчеркнуть вашу естественную красоту. Создавая для вас Утро невесты – мы уже создаем для вас сказку вашего предстоящего дня и вашей новой жизни!

Раиса Юргельян

визажист, специалист по домашнему уходу за лицом

Тел.: 89135932991

фото Дарины Концур

darina-koncur@yandex.ru