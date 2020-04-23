Мужчина месяц болеет коронавирусом, но так и не вылечился

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23 апреля 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail.

Bai Xuefei/Xinhua, самолет компании Qantas

Заболевший коронавирусом пилот авиакомпании Qantas не вылечился даже после месяца на домашнем карантине в Перте (Австралия). 53-летний Майкл Крю заразился инфекцией после рейса в Лондон.

Пилот отметил, что болезнь нанесла сильный урон его организму, и назвал коронавирус настоящим испытанием. Сначала у него появилась головная боль и кашель, а позже температура подскочила до 39 градусов. Майкл уверен, что заразился в продуктовом магазине Лондона, где постоянно кашляла продавщица.

Спустя примерно месяц после начала заболевания пилот снова получил положительный результат анализа на COVID-19, что его просто шокировало. Он считает, что никакие медицинские средства не в силах помочь, только то, насколько силен ваш организм.

Академик РАН, ученый-иммунолог Валерий Черешнев рассказал о том, что необходимо человеку, чтобы быть готовым к возможной встрече с коронавирусной инфекцией.