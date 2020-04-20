Как победить коронавирус: спорт, имбирь и полноценный сон

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20 апреля 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Академик РАН, ученый-иммунолог Валерий Черешнев рассказал о том, что необходимо человеку, чтобы быть готовым к возможной встрече с коронавирусной инфекцией.

Известно, что, в первую очередь, риску заражения COVID-19 подвержены люди с ослабленным иммунитетом. По словам ученого, методов быстрого повышения уровня иммунной защиты не существует, и для успешного противостояния инфекции человеку необходим постоянный процесс создания здорового образа жизни.

«Нормальное питание, спортивные занятия по принципу необходимого и достаточного, свежий воздух, полноценный сон - главный лекарь, как можно меньше стресса. И актуальное на сегодня дополнение к этому перечню - минимум контактов. Будете соблюдать эти правила - и благодарный ответ иммунной системы не заставит себя ждать», - рассказывает Валерий Черешнев.

Иммунолог подчеркнул, что такие адаптогены, как женьшень, пантокрин, имбирь – хорошо стимулируют иммунную систему, но только в том случае, если их принимать на регулярной основе и в обычных дозах.

Пользу иммунной системе может принести и секс, а от крепкого алкоголя необходимо воздержаться.

«Секс - почему нет? Это одна из разновидностей снятия психологического напряжения. В определенном возрасте у человека есть такая потребность: это мощнейшая разрядка, так что для иммунной системы это безусловная польза. А вот от крепкого алкоголя сплошной вред: он ослабляет иммунитет и может способствовать ухудшению состояния здоровья», - отмечает специалист.

Неконтролируемое использование антибиотиков, по словам академика, привело к тому, что бактерии и вирусы оказались невосприимчивы к ним, а для профилактического действия и активации приобретенного иммунитета необходима вакцина.

«Если коронавирус SARS-CoV-2, как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, будет появляться, как грипп, раз в три-четыре года, значит, нужна вакцина, чтобы перенастроить иммунную систему против соответствующего вируса. Вакцина против COVID-19 позволит предупредить заболевание - подготовить организм к встрече с сильным вирулентным вирусом. Но вакцина в лучшем случае будет создана через год», - считает Черешнев.

Академик рассказал, что российские ученые на протяжении 10 лет занимаются изучением неопасного для человека вируса «Сендай», позволяющего активно стимулировать иммунную систему. «Сендай» является антагонистическим вирусом в отношении вирусов гриппа. По словам Черешнева, ученые уже обратились к Минздраву РФ с предложением поддержать и ускорить апробацию этих исследований при коронавирусной инфекции.