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На Украине зараженное коронавирусом село взяли в блокаду

, 20:20 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: администрация Николаевской области Украины

На Украине зараженное коронавирусом село взяли в блокаду
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Одно из украинских сел перекрыто для въезда и выезда. Об этом заявила областная администрация. Поводом для экстренных действий стала вспышка коронавируса.

Транспортная блокада введена в селе Семеновка. Это в Николаевской области. Областные власти перекрыли дороги.

«Функционирует только один путь со стороны автодороги Н-24, на котором работает круглосуточный контрольно-пропускной пункт», — заявили местные власти.

Пройти и проехать можно только по пропуску. Он не нужен только жителям Семеновки.

Накануне в этом селе было зарегистрировано 103 случая коронавируса. Причем 30 диагнозов было поставлено медикам.

На Украине сложнейшая эпидемиологическая ситуация. Коронавирус обрушился на эту страну в самый разгар эпидемии свиного гриппа.

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