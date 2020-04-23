На Украине зараженное коронавирусом село взяли в блокаду

Одно из украинских сел перекрыто для въезда и выезда. Об этом заявила областная администрация. Поводом для экстренных действий стала вспышка коронавируса.
Транспортная блокада введена в селе Семеновка. Это в Николаевской области. Областные власти перекрыли дороги.
«Функционирует только один путь со стороны автодороги Н-24, на котором работает круглосуточный контрольно-пропускной пункт», — заявили местные власти.
Пройти и проехать можно только по пропуску. Он не нужен только жителям Семеновки.
Накануне в этом селе было зарегистрировано 103 случая коронавируса. Причем 30 диагнозов было поставлено медикам.
На Украине сложнейшая эпидемиологическая ситуация. Коронавирус обрушился на эту страну в самый разгар эпидемии свиного гриппа.