Пациент с подозрением на COVID-19: «В больнице нет даже питьевой воды, ползают тараканы, белье рваное»

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23 апреля 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Дмитрий Волов. Facebook

Фото: соцсети

В соцсетях обсуждают рассказ пациента, госпитализированного с подозрением на коронавирус в филиал №3 областной больницы Балашихи.

По словам жителя Подмосковья, то, что он увидел в палате, не поддается описанию. На 7 палат, по 5 человек в каждой, всего две медсестры, которые вынуждены и капельницы ставить, и выполнять работу санитарок. И все это практически без средств защиты – только обычные тканевые и марлевые самодельные маски.

Условия в балашихинской больнице сильно отличаются от того, что рассказывают о Коммунарке. Нет доступа к нормальной питьевой воде, из-под крана идет мутная. Пациенты, которым и так несладко, сутками мучаются от жажды и умоляют медсестер налить им кипяченой воды. «Но у них не хватает ни воды, ни времени это делать. Запить какие-то свои лекарства многие тоже не могут», - написал Дмитрий Волов.

Он также описал, как выглядят палаты – осыпающаяся штукатурка, по ночам выползают тараканы, которых приходится буквально смахивать с себя. Постельное белье рваное. Нет ни мыла, ни туалетной бумаги.

Сейчас Дмитрия перевели в роддом, переделанный под инфекционную больницу. Желаем ему скорейшего выздоровления, а медработникам – сил и крепкого иммунитета.