Названа цель проверки электронных пропусков в столице

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23 апреля 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В компании-организаторе пассажирских перевозок на территории Москвы рассказали, зачем на самом деле властям столицы потребовалось вводить цифровые пропуска и что с их помощью контролируют.

Согласно указу, с 22 апреля жители Москвы и Московской области не могут воспользоваться транспортом без специального пропуска, в котором нужно прописать номера карт «Тройка» и «Стрелка», социальной карты, а также госномер личного автомобиля.

За нарушение предписания можно получить штраф в несколько тысяч рублей. Подобные меры вызвали недовольство и непонимание у многих россиян. В ГКУ «Организатор перевозок» объяснили, что смысл пропуска вовсе не в поиске поводов для штрафов, а в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

«В первый день работы контролёры выявили уже 2,5 тысячи человек, кто или не привязал свои транспортные карты к пропуску, или не имел действующий цифровой пропуск для проезда в общественном транспорте», - рассказали в пресс-службе компании.